Attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo twitter sia in lingua italiana che in lingua inglese laha diramato un comunicato ufficiale di scuse per il centrocampista della SampdoriaIl mediano è stato infatti oggetto di buu razzisti nel coros della gara da parte dei tifosi giallorossi ​da cui la Roma vuole prendere le distanze. Per questo, attraverso il tweet, la società giallorossa ha chiesto scusa a Vieira confermando la volontà di aiutare le autorità ad individuare i colpavoli.L’AS Roma si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti. La Società non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell'individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista