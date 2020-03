Mikel Arteta, manager dell’Arsenal, parla di Henrikh Mkhitaryan, trequartista di proprietà dei Gunners in prestito alla Roma: “Mkhitaryan mi è sempre piaciuto, è un tipo di giocatore che può adattars a qualsiasi tipo di gioco e di squadra quindi stiamo prendendo in considerazione anche l'idea di tenerlo per la prossima stagione. Lo stiamo seguendo con attenzione. Presto avremo tutte le valutazioni per prendere una decisione”.