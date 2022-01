La Roma lavora per la cessione di Diawara, sul quale si è fatto vivo il Venezia. L'agente del centrocampista ieri aveva lasciato intendere che la pista Valencia sarebbe stata la più gradita dal suo assistito. Alla Roma interessa alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio in mediana. I giallorossi starebbero pensando di sostituire l'ex Napoli con il classe '96 Goncalo Guedes, che ricopre il ruolo di esterno o seconda punta degli spagnoli guidati da Bordalas. Non si tratterebbe di un'operazione estiva dunque come anticipato da Leggo nei giorni scorsi.