A chiusura del turno, Roma-Atalanta di lunedì sera. I giallorossi, pur non incantando, hanno colto un successo pesante in casa del Toro, l'Atalanta ha sgretolato il Frosinone, ma il suo attacco si è per la prima volta bloccato nel match di Europa League contro il Copenaghen. Ultimamente i nerazzurri si sono tolti varie soddisfazioni all'Olimpico: due pareggi e due sconfitte negli ultimi quattro incontri. Le quote però dicono Roma, a 1,73, con il «2» dell'Atalanta collocato a 4,75 e la «X» a 3,75.