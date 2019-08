Dopo il successo in casa del Lilla, la Roma di Paulo Fonseca scende di nuovo in campo in un importante test internazionale: stasera alle 20 i giallorossi affrontano gli spagnoli dell’Athletic Bilbao, allo Stadio Renato Curi di Perugia. Tra i giallorossi non gioca Edin Dzeko, obiettivo di mercato nelle mire dell'Inter e vicino al nerazzurro, nonostante l'assenza di Schick, fermato da un affaticamento muscolare. Ci sono i nuovi acquisti Pau Lopez in porta e Mancini in difesa, mentre Veretout è ancora fuori a centrocampo. L'Athletic Bilbao, ottavo nella scorsa Liga, è reduce dalla prima sconfitta estiva, 2-1 domenica scorsa con il Racing Santander. In casa Roma grande attesa anche per la partita di domenica sera, che sarà il debutto stagionale dei giallorossi allo stadio Olimpico, alle ore 20 contro il Real Madrid.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



AS ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Jesus, Spinazzola; Pellegrini, Diawara; Under, Antonucci, Perotti; Defrel

A disposizione: Fuzato, Lopez, Fazio, Kolarov, Santon, Zaniolo, Kluivert, Cristante, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca



ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Herrerin; Capa, Yeray Alvarez, Iñigo Martinez, Berchiche; Vesga, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, Cordoba; Iñaki Williams.

A disposizione: Unai Simón, Unai Nuñez, Ganea, Unai López, Sancet, Larrazabal, Kodro.

Allenatore: Garitano​





h 20, Stadio Renato Curi, Perugia: ROMA-ATHLETIC BILBAO 0-0 LIVE





LA CRONACA:



4' - Grave errore di Diawara che sbaglia il passaggio in orizzontale: Munian serve Raul Garcia che calcia troppo debolmente per sorprendere Mirante.



1' - Inizia il match.