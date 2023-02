Il Manchester United segue con attenzione i giocatori della Roma. Dopo l'interesse per Tammy Abraham, che verrebbe preso in considerazione per l'attacco degli inglesi se non dovessero arrivare a Osimhen o Kane, un altro giallorosso è finito nel mirino: Paulo Dybala. Come riferisce Sport, la clausola di 10,7 milioni di sterline presente sul contratto della Joya, che gli permetterebbe di partire questa estate, accende l'interesse dei Red Devils. Il tutto è vincolato però dall'aumento di ingaggio che farebbe decadere la clausola, col placet di Paulo però.