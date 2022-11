La Roma continua a essere interessata aCome anticipato da Calciomercato.com il centrocampista del Torino è ai ferri corti con la dirigenza granata e vuole la cessione quanto prima. Il calciatore serbo, attualmente impegnato nel Mondiale, aveva dichiarato in occasione del ritiro con la Nazionale: "A gennaio o a giugno potrei cambiare aria". Ima potrebbe scendere vista la volontà del giocatore di essere ceduto e la scadenza al 2024.L'idea della Roma è uno scambio con Kumbulla che Juric conosce bene avendolo allenato al Torino.anche se dovesse rinunciare a qualcosa dal punto di vista economico. Rientra pienamente nei parametri, invece, quello di Lukic per la Roma:In giallorosso potrebbe prendere il doppio. Il serbo, al ritorno dal Mondiale, avrà un confronto diretto con la dirigenza del Torino per chiedere la cessione. Di certo non per trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.