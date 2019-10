L'assemblea societaria della Roma ha approvato il bilancio 2018/2019 e un aumento di capitale da 150 milioni di euro, destinato non a ridurre il debito ma a far fronte ai fabbisogni, da completarsi entro il 31 dicembre 2020. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel pacchetto azionario del club giallorosso del presidente Pallotta il gruppo texano Friedkin, che ha uno dei suoi core business nell'importazione della Toyota in America).



Il vicepresidente Baldissoni risponde alle domande degli azionisti sul nuovo stadio: "Non possiamo fare una stima sui tempi, rimaniamo convinti che in breve tempo concluderemo l'iter amministrativo. La verifica sulle opere pubbliche? Riguarda solo le opere consentite nella conferenza dei servizi".



L'amministratore delegato Fienga riapre le porte a Totti e De Rossi: "Sono state scelte individuali. A De Rossi abbiamo chiesto di rivestire un ruolo diverso, lui voleva continuare, noi non abbiamo ritenuto ed è andato altrove. Totti volevamo che rimanesse in un ruolo tecnico, perciò non dovete chiedere conto a noi. Sono scelte che abbiamo subito e non prodotto. Totti è uno dei nostri eroi, gli vogliamo bene. Non fa più parte della Roma, ma qualora un giorno si volesse riavvicinare...".