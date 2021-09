sembra padrona del campo, palleggia fitto, fa possesso palla, cerca l'aggiramento sugli esterni e tiene l'Udinese a grande distanza da Rui Patricio., i cingoli dei suoi carri armati schiacciano la Roma nella propria metà capo e il finale del match è un calvario per la squadra giallorossa. Oltretutto ridotta in dieci dall'Forse se avesse osato di più fin dall'inizio avrebbe agguantato un risultato utile, però le sue occasioni per segnare le ha avute, nel primo e nel secondo tempo. Un indiavolato Deulofeu ha ispirato ripartenze micidiali, innescando prima Pussetto poi Beto che non hanno inquadrato il bersaglio. Insomma a conti fattiCondizioni psicologiche affini, in avvio, atteggiamenti tattici differenti, anzi opposti. La Roma parte caricando a testa bassa, baricentro alto, Abraham unica punta nelle grinfie del duo Nuytinck-Becao, cona destra e Mkhitaryan a sinistra ad allargare la difesa friulana. Udinese ben rinserrata negli ultimi trenta metri di campo, difesa a cinque molto bassa e davanti il duo anguillesco Deulofeu-Pussetto a tenere in allarme Mancini, Ibanez esugli sviluppi di un corner, corretto in area da Cristante. Roma furente, dunque nelle primissime battute senonché lo slancio si affievolisce e capita che l'Udinese metta fuori in capino, lanciando razzenti contropiede lungo l'asse Walace-Makengo che innescano Deulofeu e Pussetto. Non accade nulla di particolarmente importante dalle parti dei due portieri fino al minuto 35, quando Pereyra affonda a destra e dalla linea di fondo serve un pallone filante che Pussetto non riesce a correggere a due pasi dalla linea di porta, Veretout e Cristante fanno muro con Rui Patricio tagliato fuori., solo soletto al centro dell'area: una mezza piroetta e il tocco in rete è un gioco da ragazzi. Il finale di tempo si infiamma. Roma in dieci, Mancini è a bordo campo a farsi medicare lo zigomo destro spaccato in un contrasto aereo. Ancora una penetrazione perentoria al largo diFino a qui non è stata una Roma imperiosa. Efficace invece sì, l'Udinese è un'avversaria tignosa, molto fisica e chiude bene gli spazi. A conti fatti, due palle-gol per gli ospiti e tre per i padroni di casa. L'1-0 all'intervallo ci può stare.. Via via che trascorrono i minuti il gioco si sfilaccia, il possesso palla si fa sterile, i passaggi sbagliati si accumulano. L'Udinese prova a scrivere un copione del tutto diverso da quello, sbiadito, del primo tempo. La transizione del pallone dalla difesa friulana ai centrocampisti e da loro alle punte si fa fluida e battente, la Roma rincula e al quarto d'oraPoi dà tregua a Zaniolo che va spegnendosi e mette mano a El Shaarawy. Poco prima lo scatenato Deulofeu era schizzato come un tappo di champagne lungo l'out di destra e aveva calciato forte in diagonale costringendo Rui Patricio a una difficile parata. Altri cambi nell'Udinese, fuori Udogie per Stryger Larsen e Nuytinck per Samardzic, il match winner di La Spezia. Poi Arslan per Makengo e Shomurodov per Abraham, esausto per il gran correre. Fuochi artificiali in chiusura del match.Roma-Udinese 1-0 (primo tempo 1-0)GOL: 36' Abraham (assist Calafiori)ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Calafiori (69' Smalling); Cristante, Veretout; Zaniolo (74' El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.UDINESE: Silvestri; Becão, Nuytinck (79' Samardzic), Samir; Molina (62' Soppy), Pereyra, Walace, Makengo, Udogie (79' Stryger Larsen); Pussetto (62' Beto), Deulofeu. All.: Gotti.Arbitro: Rapuano di Rimini.Ammoniti: Cristante, Calafiori, Walace.Espulso: Pellegrini per doppio giallo al 90’.