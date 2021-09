Il mercato non finisce mai. Mentre Nzonzi sta per accettare il trasferimento a Doha, Tiago Pinto lavora anche per la prossima stagione. Azmoun aspetta la Roma. L’attaccante iraniano, contattato in estate, a giugno si libera a parametro zero: può essere il primo rinforzo per l’attacco, considerato che Borja Mayoral, finito nelle retrovie nelle gerarchie degli attaccanti di Mourinho, a fine stagione non sarà riscattato e rientrerà al Real Madrid per fine prestito. Sardar Azmoun era stato sondato da Tiago Pinto quando si è messo alla ricerca di un centravanti per sostituire Dzeko. L’iraniano - secondo il Corriere dello Sport - è già entrato nell’ordine di idee di lasciare lo Zenit e lo farà comunque a fine stagione.