Il direttore generale Baldissoni, presente ieri al Premio Maestrelli, ha parlato del prossimo mercato romanista senza escludere cessioni: "Le operazioni di mercato sono sempre delle scelte, condizionate dalla scelta tecnica dello staff ma anche dal rispetto necessario di condizioni economiche. Tutti devono rispettarle, anche il Barcellona e il PSG, anche la Juve e l’Inter. Continueremo a vendere nel contesto delle scelte. L’attività di calciomercato è fisiologica e deve essere colta come opportunità per rispettare parametri economici che si trasferiscono in una scelta tecnica. Perché quello che si fa lo si fa per vincere, non per coprire dei buchi di bilancio e basta. Nonostante tutte le critiche a questa attività che sembra una colpa, ma è il rispetto delle regole. La Roma chiuderà, si spera, con l’accesso alla Champions, dopo una semifinale giocata fino all’ultimo. E’ una stagione soddisfacente, più dell’anno scorso. Se andremo in Champions sarà il quarto anno di fila e se questo avviene anche attraverso operazioni di calciomercato che sono studiate anche per rispettare certe condizioni, non può essere una colpa. Quindi smettiamo di parlare di questo tema come fosse una malattia".