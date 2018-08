Dopo il duro attacco di De Laurentiis a Pallotta (“Mi hanno detto che il proprietario della Roma è lo stesso del Liverpool”) il dg giallorosso Mauro Baldissoni è intervenuto ai media del club per chiarire la posizione della società. Ecco le sue parole:



“Quando finisce il calciomercato ci si concentra sul campionato. Che campionato sarà? Le sensazioni sono sempre buone. Sapete che è il campo a dare le risposte, siamo fiduciosi. Speriamo di dare delle gioie alla gente. L’anno scorso abbiamo avuto bei momenti e contiamo di poterli rivivere. Aurelio De Laurentiis forse frequenta gli uccelli sbagliati, magari dovrebbe parlare con gli usignoli, che cinguettano melodie e non sciocchezze. Mando un saluto affettuoso a lui e ad Ancelotti, caro a noi romanisti. Facciamo un in bocca al lupo al Napoli e a tutte le squadre”