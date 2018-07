Durante la presentazione del nuovo sponsor "La Molisana", il dg romanista Baldissoni ha tranquillizzato tutti sulla questione stadio: "Veniamo da alcune settimane in cui c’è stata molto attenzione mediatica, non è stata un’indagine sullo Stadio della Roma, si chiama Operazione Rinascimento. Il progetto stadio non è oggetto delle indagini e non è viziato. La Roma ha il diritto di veder completato un procedimento arrivato al termine e passato attraverso la Conferenza dei Servizi. Rendetevi conto di che tipo di vaglio ha subito un progetto del genere. Visto che come dichiarano i PM non ci sono elementi per ritenere l’iter viziato noi manteniamo la nostra fiducia e ribadiamo il diritto di vederlo realizzato il prima possibile, non solo nell’interesse della Roma, ma anche della città".



MERCATO - "Sarebbe grave che noi non avessimo fiducia. Siamo convinti di aver dimostrato che le strategie adottate si sono rivelate vincenti. La Roma ha un profilo di competitività internazionale. Continueremo a lavorare per questo, vogliamo consolidare i ricavi, sia attraverso i risultati sportivi che attraverso i partner commerciali".