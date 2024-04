Roma-Bayer Leverkusen: giallorossi in finale di Europa League a quota 3.10

vanno a caccia della finale dinelle semifinali d’andata in programma per giovedì 2 maggio alle 21. Ai giallorossi tocca probabilmente il compito più difficile: Romaè il remake della sfida della passata stagione, quando la squadra di Mourinho si impose grazie ad un gol di Bove all’andata e ad un sofferto 0-0 al ritorno.Le Aspirine questa volta però si presentano da campioni di Germania e soprattutto non hanno mai perso in stagione ed è per questo motivo che Xabi Alonso e i suoi partono favoriti per il passaggio del turno a 1.32, contro la finale europea per i capitolini (sarebbe la terza di fila) a 3.10. Tedeschi davanti sulla lavagna scommesse già all’andata, visto che il segno 2 è a 2.06, contro il pareggio a 3.50 e il successo per Pellegrini e compagni a 3.45. De Rossi dovrebbe recuperare Smalling, Paredes e Lukaku e un gol del belga a quota 3.25 potrebbe cambiare gli equilibri.

Il sogno dell’prosegue invece dopo il successo a sorpresa con il Liverpool e la squadra di Gasperini questa volta se la dovrà vedere con il. I francesi puntano tutto sull’Europa visto che in campionato sono settimi, ma i nerazzurri potrebbero imporsi già in Francia vista la distanza minima tra il segno 1 a 2.47 e il 2 a 2.77. A 3.40 il pareggio, mentre cambia tutto in chiave qualificazione e i nerazzurri sono davanti a 1.45, quota molto più bassa rispetto quella proposta per l’eliminazione a 2.60.Per la vittoria del torneo il Bayer Leverkusen spicca ancora a 1.90, con Atalanta e Roma a 4.00 e 4.50. Più staccato il Marsiglia a 9.00.