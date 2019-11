Cetin ha conquistato la fiducia di Fonseca e col Napoli - errore sul gol di Milik a parte - ha mostrato una discreta personalità. ​

La prestazione di Cetin è stata più che positiva fino all’errore sul gol di Milik, dove ha bucato l’intervento sul cross. La vera beffa per Fonseca e per lo stesso Cetin è che il nome del classe 1997 non è stato inserito nell’elenco dei calciatori della lista Uefa consegnata ad inizio settembre. In un momento in cui i compagni di reparto le stanno giocando praticamente tutte, sarebbe stato utile poter farne rifiatare uno impiegando il turco, anche in considerazione del fatto che Zappacosta – presente nell’elenco – è out per il lungo infortunio. L’esordio europeo- come ricorda il Tempo - di Cetin, in caso di qualificazione, è soltanto rimandato: le regole Uefa permettono di cambiare il 1° febbraio fino ad un massimo di tre giocatori rispetto alla lista dei gironi e certamente il suo nome apparirà.