Che il primo obiettivo della Roma per completare il reparto d'attacco sia Andrea Belotti, non è un mistero. Da diverse settimane, infatti, Tiago Pinto e i suoi collaboratori hanno messo nel mirino il Gallo e hanno attivato dei contatti per lui, ancora svincolato dopo la fine del suo contratto col Torino. Ancora, però, non sono riusciti a tesserarlo, in attesa di una cessione nel reparto d'attacco per fare cassa e numericamente creare spazio in rosa per lui. Nel frattempo, altri club si stanno muovendo sul classe '93...



TENTATIVO WOLVES - Diverse società dall'estero si sono fatte avanti in queste settimane con l'entourage di Belotti, tentate dall'idea di prendere un giocatore delle sue qualità e coi suoi numeri a parametro zero. Tutte, finora, hanno ricevuto la stessa risposta: "No, grazie". Anche il Wolverhampton, l'ultima in ordine di tempo a provare a strappare il sì del Gallo. Che, ancora una volta, ha declinato la proposta: lui vuole la Roma, è disposto ad aspettare ancora che i giallorossi siano pronti a dargli il benvenuto. Se poi capirà che la pista che porta alla Capitale si complicherà, allora inizierà a prendere in considerazione anche altre ipotesi. Ma al momento no, la sua testa è tutta alla squadra di José Mourinho.