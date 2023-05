Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida tra Monza e Roma. Queste le sue parole.



Convocare anche gli infortunati è un segnale di coesione e unione

“Sì un segnale importante per tutti ci stiamo giocando tanto in questo finale, anche chi è indisponibile può dare aiuto ai compagni in qualsiasi modo. Siamo in un periodo importante è giusto che sia compattezza da parte di questo gruppo che è sempre stato unito e lo sarà sempre”.