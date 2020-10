Steven Berghuis torna sulle voci che lo avevano accostato alla Roma nell’ultimo mercato estivo. L’attaccante del Feyenoord ha parlato di un suo possibile arrivo in giallorosso al giornalista olandese Marcel Meijer:“Il trasferimento alla Roma? Da parte loro non c’era un interesse concreto, ma se ne è comunque parlato“.

Berghuis è stato tra i profili sondati dal club capitolino negli ultimi giorni per coprire la casella di attaccante da affiancare ad Edin Dzeko.