Deve cancellare i pasticci e riportare i prodigi. E’ attento sui tiri parabili. Imprendibili, invece, il tiro chirurgico di Rodriguez e il colpo di testa nel finale.: Sfortuna nera quando dopo appena due minuti azzoppa involontariamente Celik. Poi deve vedersela con l’esperienza ventennale di Joaquin. E qui fa valere la vigoria fisica.: C’è più Fekir che Josè dalle sue parti nei primi venti minuti. Poi il franco-algerino esce e la qualità della vita di Chris migliora. Ma di poco visto che il Betis sorprende nel finale. Incolpevole.Da indios le uscite a fronte alta che lo portano quasi dalle parti di Bravo, ma fa passare con troppa facilità Fekir che coglie il palo. Non si mostra solido nemmeno nel finale. E’ un mix di cose buone e meno buone.: Due minuti e si ritrova a terra, colpito dal fuoco amico di Mancini. Speriamo sia solo dolore. (5’pt Spinazzola 4,5: nemmeno il tempo di sistemare l’asciugamano sulla panca che è chiamato sul ring. Forse per questo ci mette un po’ a carburare. Ogni scelta nel primo tempo sembra dettata da poca convinzione. E nel finale si fa beffare da dilettante sul gol del 1-2): Ha pin e password ben custodite sotto la giacca. Sa quando usarle evitando di essere visto. Passaggi precisi e faro quando il mare è mosso. Fisiologico calo fisico nel finale. Non doveva giocarle tutte.A volte prova a pescare il jolly coi lanci lunghi ma ne esce fuori al massimo una doppia coppia. In alcune occasioni con poca audacia e il difetto di restare spesso schiacciato quando il Betis ci prova perdendo anche palloni pesanti. Quando gli capita il poker in mano spara su Bravo, che è bravo davvero. (80’ Camara sv: vivacità e disordine)Non fa nemmeno in tempo ad ambientarsi che deve dirottare a destra. Dove rende meno per natura, ma non si vede. Fa ammonire Luiz Felipe e da quella punizione poi arriva il rigore. Nel finale permette un cross di troppo: Finisce sempre in un vicolo cieco. Quando va al tiro è sfortunato e coglie la traversa piena. Anche se da li è più facile sbagliarlo che segnarlo. Per terminare la serata nel peggior modo possibile prende pure il rossoEncantador quando pizzica il pallone e fa scivolare la ooo sul palato dei 60 mila e passa dell’Olimpico. Poi è Malo quando segna un rigore perfetto che ripulisce pure la spazzatura lasciata dai tifosi spagnoli al centro di Roma. Prova pure l’eurogol. Fa tutto lui: calcia gli angoli, le punizioni, carica la squadra. A fine serata avrà pure guidato il pullman. (80’ El Shaarawy sv): Gioca di sponda, quasi sempre spalle alla porta. Gli occhi da pantera restano in attesa di una preda che tarda a farsi vedere. Ma pure lui non la caccia con l’ardore che serve. Nella ripresa esce dalla tana e almeno ci prova. (72’ Belotti 5,5: non punge)Avrebbe meritato di più la sua Roma. Ma alcuni cali psicologici restano ancora incomprensibili. E davanti si sbaglia troppoProvvidenziale su una magia di Dybala, miracoloso su Cristanteuna zanzara, ma poi allunga il braccio e causa il rigore: Ex laziale, fa di tutto per creare un clima derby: Un muro su AbrahamMeno invasivo di Ruibal (75’ Moreno sv)Garra vera, ma non sempre è lucido (75’ Carvalho sv)sempre nel vivo, e che gol!tanta esperienza, e un calo fisiologico (60’ Rodri 7: assist decisivo e non solo): venti minuti e due pericoli tra cui un palo pieno. Poi esce.(22’pt: entra e crea scompiglio. Poi fa male nel finale): mobile su tutto il fronte, prova sempre a far male: Inghiottito (75’ Iglesias 6,5)la vecchia volpe non molla mai. E contro il nemico Mou se la gioca alla pari anche se nella ripresa è fortunato