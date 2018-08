Nuovo appuntamento per la Roma Primavera di Alberto De Rossi, che stasera sfiderà la Spal nella semifinale del torneo Città di Vignola, giunto alla 50esima edizione. Il tecnico dei giovani giallorossi ha diramato la sua lista dei convocati dove spunta anche il nome di William Bianda, il difensore classe 2000 ex Lens che ha svolto l’intera preparazione con la prima squadra di Di Francesco, ma che evidentemente non ha convinto ancora il tecnico.