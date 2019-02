La Roma, nella giornata di ieri, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2018. Il club giallorosso, quotato in borsa, ha reso tutto noto con un comunicato ufficiale: "Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2018, relativa all’andamento gestionale del primo semestre (il “Semestre”) dell’esercizio sociale 2018-2019, e redatta ai sensi dell’art. 154-ter, comma 2, del Testo Unico della Finanza, introdotto dal D. Lgs. 195/2007, in attuazione alla direttiva 2004/109/CE (c.d. “Direttiva transparency”). La Relazione sarà pubblicata sul sito internet della Società www.asroma.it e nel sito internet di stoccaggio autorizzato www.1info.it nei termini di legge".



AUMENTA TUTTO - I ricavi sono cresciuti, passando da 123,956 milioni del 31 dicembre 2017 ai 134,814 attuali, con un incremento vicino agli 11 milioni di euro. Aumentati, però, sono anche i costi, di circa 27 milioni di euro: dai 109,279 di fine 2017 ai 136,074 di oggi. "Il Risultato economico consolidato al 31 dicembre 2018 è positivo per 1,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 40,3 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente, con una variazione positiva di circa 42 milioni di euro". IL DEBITO - Ecco quanto comunica la Roma riguardo il deficit patrimoniale: "Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 presenta un deficit patrimoniale pari ad 100,6 milioni di euro, (105,4 milioni di euro al 30 giugno 2018), nonché un indebitamento finanziario netto del Gruppo pari a circa 196,4 milioni di euro (218,8 milioni di euro al 30 giugno 2018".



VARIABILE - "I citati Dati Previsionali prevedono un risultato economico consolidato e civilistico in perdita per l’esercizio 2018/2019, che dipenderà in misura rilevante dalle ulteriori performance sportive che saranno conseguite nel Campionato di Serie A e nella UEFA Champions League, nonché dalle eventuali operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori che saranno realizzate nell’esercizio, dall’evoluzione dei ricavi derivanti dalle attività commerciali e di sponsorizzazione, dalla biglietteria, e dall’andamento del costo del personale".