La cessione di Jordan Veretout è stata bloccata in attesa di sviluppi del calciomercato riporta il Messaggero. La Roma è alla ricerca di un centrocampista, con Davide Frattesi in cima alla lista dei desideri di Tiago Pinto. La trattativa per il classe '99, però, non si sblocca e per questo motivo Mourinho ha bloccato la cessione di Veretout. La prossima settimana inizierà il ritiro in Portogallo e l'allenatore giallorosso non vuole trovarsi con i soli Cristante e Matic a disposizione.