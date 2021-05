Un colpo di difesa, in grado magari di ricoprire il doppio ruolo. Non solo centrocampo e attacco, quindi, per la Roma di Mourinho che prova un colpo a parametro zero. Si tratta di Jerome Boateng, che da poco ha salutato il Bayern Monaco dopo dieci stagioni e che è stato accostato ai giallorossi negli ultimi giorni. Il centrale classe ’88 ha ricevuto due offerte importanti che sta valutando: una dalla Roma e una dai francesi del Monaco. Boateng piace per tanti motivi e con il Decreto Crescita il suo stipendio (chiede circa 6 milioni a stagione) non rappresenterebbe un grosso problema.