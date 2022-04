Il Bodo/Glimt ha scelto il centro sportivo della Lazio come quartier generale in cui allenarsi e preparare la sfida contro la Roma. Come riporta ForzaRoma.info i norvegesi sono arrivati in Italia oggi alle 17 e da domani cominceranno gli allenamenti a Formello. La società di biancazzurra ha dato piena disponibilità agli avverasi dei giallorossi mettendo a disposizione un campo in erba e gli spogliatoi.