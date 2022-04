Serata di Conference League per la Roma, che oggi affronterà il Bodo/Glimt nel ritorno dei quarti di finale. Derby del cuore per John Arnie Riise, che quando gli chiedono per chi tiferà non ci pensa nemmeno un attimo: "La Roma sarà sempre nel mio cuore. Con i tifosi ci sentiamo sui social, è impossibile non rimanere legato a questo club. All'andata ho tifato per i giallorossi, e penso che all'Olimpico vincerà. Occhio ai contropiedi del Bodo e alla loro velocità in attacco, ma so che effetto può avere lo stadio pieno".