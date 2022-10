Ola Solbakken sarà un giocatore della Roma. Ma per vederlo dalle parti di Trigoria bisognerà ormai attendere la sosta per i Mondiali in Qatar come riportano oggi Repubblica e Leggo. L’intenzione di portare il giocatore in tournée in Giappone e di accelerare l’ambientamento del norvegese è un’idea che non ha avuto modo nemmeno di concretizzarsi. L’ultimo sgarbo del Bodø è servito: nonostante l’assenza di gare ufficiali, ha fatto subito capire che avrebbe comunque richiesto un indennizzo economico per liberare il calciatore prima della fine del contratto