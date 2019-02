Roma-Bologna è il posticipo che chiude la 24esima giornata di campionato in Serie A. Di Francesco deve fare a meno di tre infortunati (Karsdorp, Under e Schick) e non rischia El Shaarawy, che parte dalla panchina con De Rossi. Dall'altra parte l'ex laziale Mihajlovic sente profumo di derby e non può contare sullo squalificato Palacio oltre agli altri indisponibili Lyanco, Gonzalez, Mattiello, Orsolini e Destro.



PROBABILI FORMAZIONI

Roma-Bologna (calcio d'inizio alle ore 20.30, diretta tv su Sky Sport)

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert. All. Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar; Edera, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic.

Arbitro: Di Bello (assistenti Cecconi e Caliari, quarto uomo Ghersini, Massa e Fiorito al Var).