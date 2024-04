Uno scontro diretto assoluto, anche se il quinto posto allargato per le italiane permette meno ansia rispetto a qualche giorno fa. Roma e Bologna si giocano un posto tra i grandi con stati d'animo diversi. I giallorossi arrivano dal successo col Milan e ancora con l'onda lunga del derby. Il Bologna è reduce da due brutti pareggi con Frosinone e Monza e ha perso a lungo Ferguson. Sarà comunque una sfida bellissima tra due allenatori emergenti comeROMA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING• Partita: Roma-Udinese• Data: lunedì 22 aprile 2024

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Roma-Bologna in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

• Orario: 18,30• Canale TV: DAZN• Streaming: DAZNRoma-Bologna sarà visibile in diretta tv su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast- La Roma dovrebbe rinunciare auscito con un problema muscolare contro il Milan. In difesa ancora out Ndicka, è ballottaggio tra Smalling e Llorente per un posto vicino a Mancini. A centrocampo torna Cristante mentredovrebbe partire dall'inizio in una staffetta con Abraham. Il Bologna deve sopperire all'infortunio diMotta dovrebbe impiegareal suo posto. Al centro della difesa Calafiori in vantaggio su Lucumì mentre davanti non ci sono dubbi su Orsolini e Zirkee.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De RossiBOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta