Zibì Boniek, numero uno della Federcalcio polacca, ex attaccante della Roma, parla a la Gazzetta dello Sport in vista del derby contro la Lazio: "Psicologicamente stanno bene entrambe le squadre, ma forse la Lazio ha un po’ più di pressione. I giallorossi hanno dato una dimostrazione di forza con l’Inter, ma per battere le grandi manca ancora qualcosa... L’Inter è quella che sulla carta ha l’organico più forte, il Milan ha sorpreso un po’ tutti e l’Atalanta gioca benissimo. Pian piano, però, sta tornando la Juventus e alla fine bisognerà fare i conti con lei. E per competere fino alla fine con le prime la Roma avrebbe bisogno di due-tre innesti".



SU FONSECA - "Se mi piace? Tantissimo. Anche quando sembrava in difficoltà dicevo che andava tenuto. È bravo, intelligente, sempre positivo. E fa migliorare i giocatori che gli vengono messi a disposizione. Secondo me è un grande allenatore. Avesse quei due-tre giocatori in più, potrebbe anche sorprenderci".



SU PELLEGRINI - "Più avanti gioca, meglio è. Giocatore completo, molto bravo, in mediana si sacrifica nella fase difensiva, ma si vede che non è roba sua. Tra le linee invece cresce molto".



DZEKO CON BORJA - "Borja è rapido, veloce, sa segnare. Lavorandoci può fare la seconda punta, girando intorno a Dzeko. Paolo Rossi quando giocava con Bettega si era adeguato e gli girava intorno. Con la difesa a tre poi le due punte sono perfette".