La sbornia Lukaku è appena iniziata. Domani il belga sarà accolto da re a Ciampino, ma la Roma nel frattempo pensa già all'ultimo colpo da regalare a Mourinho. E quasi sicuramente sarà un difensore centrale. Tra i nomi proposti in questi mesi c'è anche quello di Leonardo Bonucci, inizialmente scartato dalla Roma che ora però avrebbe riallacciato i contatti. Il difensore, scaricato dalla Juve, è pure nel mirino di Lazio, Genoa e Union Berlino.



COSTI E PENSIERI - Ovviamente non pretenderebbe il lauto stipendio percepito alla Juve (circa 6,5 milioni), anzi si "accontenterebbe" di meno di 2,5. Bonucci ha detto all'Union di aspettare proprio perché punta a restare in Italia. E la Roma gli andrebbe più che bene. Nelle prossime ore Pinto e Mourinho prenderanno una decisione consapevoli pure dell'astio storico della piazza nei confronti del difensore juventino che si libera a titolo gratuito dopo le beghe con Allegri e il posto fuori rosa. Altri nomi sul taccuino sono quelli di Sarr del Chelsea, Solet del Salisburgo e Branthwaite dell'Everton.