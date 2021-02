Così Borja Mayoral ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Braga: "Doppia cifra? Sono in un buon momento e sono contento di aiutare la squadra, ogni partita che gioco cerco di giocare bene e segnare, se posso lo faccio”.



CON DZEKO - “Sì, lo dico sempre: io imparo molto da Dzeko. Lui ha fatto mondo in carriera e cerco sempre di seguirlo, io gioco in maniera diversa perché attacco lo spazio maggiormente, poi è Fonseca che decide chi gioca. Secondo me è possibile, non so però cosa ne pensi il tecnico. Questa è una domanda da fare a Fonseca, non posso dire molto (ride, ndr)”.



REAL MADRID - “Ho giocato un paio di partite con Benzema”.