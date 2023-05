Se la Roma è in finale di Europa League il merito è di Edoardo Bove, che in semifinale contro il Leverkusen ha segnato il gol decisivo: "E' stato il culmine di tutto il lavoro che ho fatto qui negli ultimi due anni con l'allenatore, con lo staff, con la Roma. Forse i primi gol sono stati istintivi, tipici di un giocatore giovane e inesperto. Ma bisogna lavorare duramente in allenamento per dimostrare in campo cosa sai fare veramente. E quando ci riesci in partita, è davvero fantastico. Cosa ho provato quando ho visto la palla entrare in rete? È difficile rispondere a domande come queste, perché tutto accade così rapidamente. In quel momento tutto è confuso".