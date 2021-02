: Qualche pericolo il Braga lo crea comunque e lo spagnolo mantiene intatta la porta con interventi quasi sempre precisi. Solo Cristante lo beffa nel finale.: Si adatta sulla linea dei centrali. Lo fa con grande umiltà. Bravo nella ripresa a rompere la linea difensiva per evitare un pericolo appiattimento e nel recupero pulito in area sul pachidermico Sporar.: Leggero nei primi dieci minuti quando si addormenta due volte e deve ringraziare Mancini e Pau Lopez per il pericolo scampato. Rovina la sufficienza con un autugol di stanchezza.Parte compatto come un cingolato e fa capire a Sporar e compagni chi comanda. Nel finale gran salvataggio quasi sulla linea.: Doppio sacrificio: di fiato e di posizione. Capisce in anticipo i movimento di Galeno rendendo vano qualsiasi tentativo di rimonta. (13’st Spinazzola 6: minuti nelle gambe e l'assist per Mayoral): Ha qualche metro in più davanti a sè rispetto a quando gioca in coppia con Veretout e dimostra di non avere mai paura a gestire palloni che scottano. Il che lo porta spesso a essere bastonato dagli avversari, ma pure a perdere palloni che andrebbero gestiti con maggiore calma. (1’st Pellegrini 5,5: impatto negativo e un rigore divorato. Bello l'assist per Perez): Tempi giusti e giocate semplici senza sbavature sia quando c’è da ricamare sulla trequarti sia quando c’è da sbrigliare problemi davanti alla difesa. Dopo la rinascita di Braga trova conferme pure stasera.: La affronta come se la qualificazione fosse a rischio sin dai primi secondi mettendoci grinta ma pure un alto tasso tecnico. Bene anche nelle letture in anticipo.: Frettoloso, e spesso impreciso al contrario degli altri due compagni di attacco. A fine primo tempo becca la traversa con un tiro da dentro l’area e nella ripresa si fa vedere di più. (32’st Mkhitaryan ng)Seicentoquaranta giorni. Il primo battito finisce sul palo dopo un tiro a giro dei suoi. Sulla ribattuta l’amico Dzeko fa tap-in. Bello pure l’assist per Pedro che becca la traversa. Qualche movimento da “trequartista” lo deve ancora imparare. (13’st Carles Perez 7: Si guadagna il rigore con un bel numero e poi anticipa il triplice fischio con il piatto al volo del 2-0 e l'assist del tris)Segna il gol che annichilisce definitivamente il Braga e diventa sempre più bomber d’Europa della Roma. Così come a Braga sfiora la doppietta ma proprio all’ultimo pallone sente una fitta all’inguine. (23’st Mayoral 6,5: solito gol di rapina): Viste le assenze può permettersi un turn over al minimo sindacale . La fortuna, e bravura, è quella di chiudere il discorso dopo 20 minuti. Buone risposte pure dai panchinari Perez e Diawara. Intanto si gode gli ottavi di una competizione fin qui onorata alla grandeTiago Sá 6Ze Carlos 6Tormena 5,5Rolando 5,5Sequeira 6 (26’st Borja ng)Gaitan 5 (14’st R.Horta 5,5)Novais 6Piazon 5,5 (14’st Fransergio 5)Sporar 5 (14’st Ruiz 5,5)A. Horta 6,5Galeno 6 (32’st Infande ng)All. Carvalhal 5,5