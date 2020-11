E' Bruno Peres ad accompagnare Fonseca, introducendo i temi dell’importante sfida col Cluj di domani in Europa LeaguePer me è stato un po’ difficile perché sono rientrato dopo la squadra e non ho fatto la preparazione. Ora sto raggiungendo il livello degli altri, questo per me è importante. Ora inizio ad andare forte.Credo che ogni partita è importante, bisogna avere mentalità giusta e concentrazione alta. Ogni partita è decisiva è importante per la squadra. Questo cerco di fare in ogni partita, cercando di rimanere concentrato novanta minuti per essere decisivo."All'inizio ho fatto fatica ma la differenza è stata nel mio atteggiamento e comportamento, in quello che ho fatto fuori dal campo. Ora la mia testa è quella di un professionista, sono felice di essere cambiato e di aiutare la mia squadra e i miei compagni""Credo che in questo momento il mio pensiero è continuare a far bene alla Roma ma ho anche la motivazione di rinnovare il mio contratto, sto lavorando duro perché è una cosa che voglio. Sto cercando di fare le cose bene per meritare questo rinnovo. Sono sicuro che se le cose dentro al campo vanno bene, fuori dal campo andranno altrettanto bene. Sono fiducioso che alla fine saremo tutti felici"