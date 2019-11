Bruno Peres a gennaio rientrerà alla Roma per la fine prestito al San Paolo e nei giorni scorsi si parlava addirittura di una possibile permanenza nella capitale. L’esterno classe ’90 è reduce dalla breve esperienza di 47 giorni al Recife, squadra di Serie B brasiliana potrebbe approdare in quella italiana:. Alla Salernitana – club del presidente Claudio Lotito, patron anche della Lazio – dove ritroverebbe Gian Piero Ventura, che al Torino lo valorizzò facendolo diventare uno dei migliori esterni in Serie A.