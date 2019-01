L’affare Spinazzola non si sblocca, così il Bologna si guarda intorno. Vista la scelta della Juventus di non ammorbidirsi, il club di Saputo cerca soluzioni alternative: piace il romanista (ora in prestito al San Paolo) Bruno Peres. Da quest’estate è in Brasile, ma il suo cartellino è ancora giallorosso e – riporta Tuttosport – i buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire il buon esito della trattativa. Il brasiliano dovrebbe rientrare in Italia e provare a rilanciarsi dopo aver fallito nella sua esperienza romana. Il Bologna ha necessità di rinforzarsi e dopo aver preso Soriano e Sansone cerca un terzino che gli dia imprevedibilità sugli esterni.