Per almeno due giorni la Roma ha sperato di avere in pugno N’Zonzi, ma da domenica qualcosa è cambiato in peggio. Ora il centrocampista francese non è più così vicino. Come scrive “Il Tempo“, l’ostacolo è proprio lui, alla ricerca di un contratto da top player: il neo campione del mondo ha richiesto a Monchi 4,5 milioni a stagione. Il Siviglia sarebbe pronto a cederlo al suo ex ds con uno sconto di una decina di milioni rispetto ai 35 della clausola rescissoria, ma non c’è spazio per un ingaggio del genere nella Roma di oggi, a meno di cessioni pesanti al momento non previste. Il motivo del cambiamento? La risposta più plausibile è l’inserimento di altre squadre. Si è parlato di Barcellona, Juventus e Arsenal, la squadra di Londra dove il francese ha lasciato l’ex compagna e un figlio.