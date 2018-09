Hector Herrera, centrocampista del Porto e obiettivo della Roma di Monchi, è in scadenza di contratto nel 2019. Come riporta abola.pt, il club portoghese starebbe cercando di far rinnovare il calciatore messicano per non perderlo a zero. La richiesta dell’entourage è di 3 milioni a stagione, anche se difficilmente i “Dragoni” arriveranno a una cifra così alta