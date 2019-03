Al Valladolid è diventato un caso la situazione dell'attaccante classe '96 Daniele Verde, arrivato in prestito dalla Roma la scorsa estate. Il giocatore italiano non è stato convocato in occasione dell'ultima partita contro l'Espanyol e secondo la stampa spagnola il motivo risiede nei suoi ripetuti atti di indisciplina. Si allontana dunque il riscatto per 2 milioni di euro al termine della stagione.