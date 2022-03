È tornata ad allenarsi ieri la Roma, dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho. C’erano da valutare le condizioni di Zalewski, uscito contro l’Atalanta per una distorsione alla caviglia, scrive il Corriere della Sera. L’esterno non è sceso in campo con i compagni, ma la buona notizia è che non è stato sottoposto ad esami, per cui non dovrebbero esserci particolari complicazioni. C’è da stabilire se sarà convocato per la trasferta in Olanda di Conference League contro il Vitesse, visto che poi la Roma raggiungerà direttamente Udine.