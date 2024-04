Roma, buone notizie per De Rossi: Azmoun torna in gruppo

Dopo il grande spavento per Ndicka, la Roma è tornata oggi ad allenarsi per preparare il ritorno contro il Milan. L'ivoriano dovrà rimanere ai box e i tempi di recuperi non sono ancora certi, ma DDR può sorridere per il rientro di Azmoun. L'iraniano ha recuperato dalla lesione muscolare e oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e punta quindi la panchina contro il Milan o al massimo contro il Bologna lunedì prossimo.