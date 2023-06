Il discorso portiere non è una priorità per il mercato della Roma, ma Pinto deve guardare anche al fatto che Rui Patricio andrà in scadenza il prossimo anno. Tra i vari profili sondati c’è anche quello di un portiere italiano. Secondo quanto riportato da Repubblica, tra i nomi segnati sul taccuino ci sarebbe, infatti, Pierluigi Gollini. La Roma è concretamente interessata al giocatore dell’Atalanta, al momento in prestito al Napoli. Il club partenopeo, infatti, non sembra intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto. E i bergamaschi hanno necessità di cedere l'estremo difensore.