Svestitosi del rossoblù ligure, potrebbe ora trovare quello sardo. Riccardo Calafiori è tornato alla Roma dopo il prestito al Genoa, ma lascerà Trigoria per un’ulteriore esperienza in prestito. Tra le varie pretendenti, spunta ora una nuova pista. Nuova, ma fino ad un certo punto. Come riporta il Corriere dello Sport, il Cagliari è di nuovo interessato all’esterno mancino. Calafiori era stato vicino all’approdo in Sardegna già nel mercato di gennaio: l’operazione, definita, saltò all’ultimo