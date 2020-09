Il vice-Dzeko per la prossima stagione si avvicina in casa Roma. Si tratta di Borja Mayoral, attaccante in uscita dal Real Madrid. Secondo Sky Sport, il calciatore avrebbe accettato la destinazione e ora i giallorossi sono al lavoro con i Blancos per la formula del trasferimento. Il Real preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo, ma i giallorossi sarebbero più propensi a un prestito, soprattutto nel caso in cui Dzeko dovesse restare in giallorosso.