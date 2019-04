Tutti pazzi per Ezequiel Ponce. L’attaccante della Roma, ceduto la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro all’AEK Atene, sta attirando l’interesse di molte squadre europee - e non solo - per le sue prestazioni con la maglia giallonera e i suoi 17 gol stagionali.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club greco non ha abbastanza fondi per investire tale cifra su un singolo giocatore e riscattarlo, ma potrebbe utilizzare Vasilios Barkas come parziale contropartita. Secondo i media locali infatti un osservatore della Roma sarebbe atteso la prossima settimana in Grecia per visionare ulteriormente il portiere ventiquattrenne che potrebbe fare da secondo a Cragno la prossima stagione.



Ponce piace anche al Boca Juniors, con il diesse degli argentini Burdisso che ha chiesto informazioni a Massara sul prezzo del ragazzo e la possibilità di aprire la trattativa in caso di mancato riscatto dell’AEK Atene. Sull’attaccante è vivo anche l’interesse dello Sporting Lisbona