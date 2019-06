La Roma ha una missione precisa, annunciare il nuovo allenatore entro questa settimana. Un candidato ha staccato tutti e ora è in pole per la panchina giallorossa: Paulo Fonseca. Proseguono fitti i colloqui tra la dirigenza capitolina e il potente agente Jorge Mendes per sbloccare la situazione e arrivare a un'intesa, con un'offerta già messa sul piatto: un triennale da 2,5 milioni di euro netti più bonus a stagione, scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, una proposta simile a quella presentata a Gasperini e rifiutata dal tecnico dell'Atalanta.



Incassato il sì di Fonseca, la Roma a quel punto si muoverebbe con lo Shakhtar Donetsk per liberare l'allenatore portoghese dall'anno di contratto residuo e le parole distensive di Akhmetov, patron degli ucraini, lasciano ben sperare. Qualora l'operazione non andasse in porto, allora i giallorossi si butterebbero sulle alternative: non Sinisa Mihajlovic, la scelta cadrebbe su Gennaro Gattuso o Roberto De Zerbi.