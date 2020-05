C'è un giocatore che non intende mettere più piede a Trigoria. Mai più, proprio chiaro. Lo racconta oggi La Gazzetta dello Sport in merito al futuro di Patrik Schick: ""Champagne pronto per brindare alla cessione di Schick? No. Non ancora. Le basi per la sua cessione a titolo definitivo al Lipsia ci sono tutte, ma manca un accordo che secondario non è: quello economico. La Roma non intende derogare dai 29 milioni stabiliti l’estate scorsa per il riscatto - cifra necessaria visto che Schick nel 2017 è costato 42 milioni -, mentre il club tedesco, forte della volontà del ragazzo e del suo agente, non vorrebbe superare i 20 milioni.



Per la Roma, a queste condizioni, l’affare salta, anche perché Schick ha parecchi estimatori in Inghilterra. Esclusa praticamente da tutti l’ipotesi di un rientro a Trigoria in pianta stabile, dove Schick non ha intenzione di ritornare per nessun motivo".