Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi oggi è arrivata la conferma: il Chelsea ha pagato la clausola rescissoria di 80 milioni di euro per il portiere dell'Athletic Bilbao Kepa Arrizabalaga, come comunicato dalla stessa società spagnola.

Lo spagnolo, atteso a Londra già nel pomeriggio per sostenere le visite mediche e firmare il quinquennale che lo legherà alla squadra di Sarri, si appresta così a diventare il portiere più costoso della storia del calcio, battendo il record stabilito qualche settimana fa da Alisson, per il quale il Liverpool ha pagato 72 milioni di euro alla Roma.