Thomas Meunier non sta trovando continuità nel PSG e nel mercato estivo potrebbe decidere di provare nuove esperienze. L’esterno belga, in grado di giocare sia in difesa che a centrocampo, potrebbe far molta gola a diversi club europei, vista anche la scadenza del contratto datata 2020. Secondo il portele francese “Le10sport.com” le squadre italiane maggiormente interessate dovrebbero essere Roma, Juventus e Napoli.