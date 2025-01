Roma, ritorno di fiamma per Raspadori: le alternative

La prima metà di gennaio è volata via e a Trigoria ancora non si sono visti volti nuovi.. Artem contro il Bologna ha trovato la decima rete stagionale, ma le sta giocando tutte senza mai avere un turno di riposo.e anche in quelle poche occasioni dove l’ucraino non è stato disponibile gli è stato preferito Dybala falso 9.. L’ultima sembra essere più defilata rispetto alle altre due. Il suo eventuale addio porterà all’acquisto di un nuovo centravanti.

- Per il viceDovbykIl portoghese non sta trovando spazio neanche con Moyes e vuole lasciare Liverpool. Gradisce un ritorno in Serie A con i granata troverebbe più spazio.. Il francese – seguito anche questa estate da Ghisolfi – viene valutato circa 20 milioni di euro. In Ligue 1 ha messo a referto 8 gol in 16 partite. La Roma potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto.

- Ritorno di fiamma per Giacomo. L’ex Sassuolo continua a giocare poco con Conte. Il gol allo scadere contro il Venezia aveva cambiato il suo umore, ma il minutaggio non è cresciuto.Cifra considerata alta dai giallorossi.